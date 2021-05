Met opening nieuwe moskee op het Taksimplein komt Erdogans droom uit

Update Gezochte militair wéér niet gevonden: ‘Hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat hij dood is’

27 mei De voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings is niet gevonden bij een nieuwe zoektocht. Sinds de vroege ochtend zochten 300 militairen en 120 politiemensen in een natuurgebied vlak bij de Nederlands-Limburgse grens opnieuw naar de gezochte korporaal. In het park Hoge Kempen werden ‘voor de zekerheid’ wel enkele spullen in beslag genomen. ,,Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe meer wij ook rekening moeten houden met zijn dood”, laat een woordvoerder weten.