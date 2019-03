Met kruisboog gewapende Britse crimineel doet vluchtpoging op jetski

‘Miljo­nairs­doch­ter’ blijkt meesterop­lich­ter

10:31 Anna Sorokin (28) leefde een luxeleven zoals zoveel socialites in de rijkeluisscene in New York. Maar de ‘Duitse miljonairsdochter’ werd ontmaskerd als oplichter. Vandaag staat ze terecht voor diefstal van zo’n 250.000 euro in tien maanden tijd.