Met de kennis van nu kijkt de wereld anders naar schandaal: 'Lewinsky verdient excuses'

video Schattig! Australi­sche dalmatiër breekt met nest van 19 puppy's wereldre­cord

16:54 Het zijn er niet ruim honderd zoals in de legendarische Disneyfilm 101 Dalmatiërs, maar toch gaat het volgens fokkers van het gevlekte hondenras om een absoluut wereldrecord. Teefje Melody beviel recent in Australië, met hulp van een keizersnede, van maar liefst negentien puppy's: tien mannetjes en negen vrouwtjes. Het vorige recordnest was ook Down under. In de stad Victoria schonk Miley twee jaar geleden het leven aan achttien jonge hondjes.