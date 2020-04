Met corona besmette vrouw (91) ontsnapt uit verzorgingshuis: ‘Beu om opgesloten te zitten’

Iets na de middag kreeg de politie een verontrustende oproep vanuit het woonzorgcentrum in Kortenaken, een Belgische plaats tussen Leuven en Hasselt. Een bewoonster, die als één van de 45 personen in de instelling vorige week positief had getest op Covid-19, bleek spoorloos. De dame was het laatst rond 9.00 uur gezien, daarna ontbrak elk spoor.

Lees ook PREMIUM Zo zetten onze buren in Europa de eerste stappen naar vrijheid Lees meer

Terwijl de politie meteen enkele surveillanten liet uitkijken naar de vrouw, ondervroegen andere agenten personeel en medebewoners van het verzorgingshuis. ,,De vermiste dame had een briefje achtergelaten bij haar buurman. Daaruit werd meteen duidelijk dat ze ontevreden was dat ze opgesloten zat in haar kamer. Uit voorzorg mocht ze ook nergens anders in het gebouw komen, ook niet de gemeenschappelijke ruimtes. Dat was haar blijkbaar te veel en de dame had dringend behoefte aan wat vrijheid en bewegingsruimte. Ook konden we uit het briefje opmaken in welke richting we moesten zoeken”, zegt Luc Liboton, korpschef van het plaatselijke politieteam.

Speurhond

De politie vroeg steun van specialisten van het team vermiste personen én schakelde speurhonden in. Urenlang was de politie met man en macht aan het zoeken. Een speurhond had later op de dag het spoor van de vrouw te pakken. ,,De hond bracht ons naar de begraafplaats in Waanrode, vijf kilometer verderop. Op het eerste gezicht was er echter niemand te bekennen. Tot plots de hond onder een struik dook. Daar lag de vrouw. Ze was niet gewond, maar had zich bewust onder een struik verstopt zodat niemand haar zou vinden. Ze vertelde dat ze het gewoon beu was om opgesloten op haar kamer te zitten. Ze kon dit niet meer aan en had volgens eigen zeggen behoefte aan wat bewegingsruimte”, aldus de korpschef.

Stevige wandeling