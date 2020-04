Met corona besmette Britse premier Boris Johnson opgenomen in ziekenhuis

Dromen van ‘normaal’ boodschap­pen doen

21:33 Het ‘plateau’ is inmiddels bereikt, dat is inmiddels wel duidelijk. Het aantal nieuwe besmettingen is min of meer stabiel en het aantal slachtoffers daalt zelfs licht. Verwacht wordt dat de komende week de echte daling gaat inzetten en daarna gaan we weer langzaam naar buiten. Toch? Correspondent Angelo van Schaik bericht vanuit Rome. Alle eerdere afleveringen lees je hier.