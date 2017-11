Met bijtend zuur verminkte Rani vindt liefde vanuit ziekenhuisbed

Een zware infectie aan haar benen deed Rani in 2014 voor de zoveelste keer in het ziekenhuis belanden. Het was de bedoeling dat de huid op haar benen gebruikt zou worden voor een transplantatie, maar de wonden begonnen zwaar te ontsteken. ,,De dokters zeiden dat het vier jaar zou duren voor ik weer zou kunnen lopen. Mijn moeder stortte in en Saroj is haar op dat moment komen troosten. Hij beloofde dat hij er alles zou aan doen om me weer te laten wandelen", vertelt ze tegen Caters News.



Saroj Kumar Sahoo (26) was als vriend van een van de verpleegsters in het ziekenhuis. ,,Ik was blind. Het idee dat ik ook niet meer zou kunnen bewegen, maakte me kapot. Maar hij bleef urenlang praten om mij een hart onder de riem te steken. Hij gaf zelfs zijn baan op om me elke dag te komen bezoeken. Van 8 uur ’s morgens tot de middag en van 16.00 tot 20.00 uur, telkens was hij daar. Het was routine geworden. De wonden begonnen langzaam te genezen, ik kreeg mijn vertrouwen terug en nu kan ik toch alweer op mijn voeten staan. Zijn rol op het mentale vlak valt niet te onderschatten.”



De twee werden stapelverliefd, wonen inmiddels samen en zijn nu van plan om te trouwen. Dankzij een chirurgische ingreep kan de vrouw sinds enkele maanden weer door haar linkeroog kijken. Een klein beetje althans. ,,Saroj behandelt me als een koningin en spoort me aan om het leven door een roze bril te zien. Hij is een deel van mezelf geworden. Als hij er niet was, zou ik zeker de moed verloren hebben. Hij toont veel begrip en staat altijd klaar voor mij. Het voelt fijn aan als je partner van je houdt en het goede in je ziet.”