Merkel reageert op Trump: Ik heb Sovjet-Unie zelf ondervonden

VIDEOAngela Merkel is niet blij met de opmerkingen die de Amerikaanse president vanochtend over Duitsland maakte. Volgens Donald Trump zou Duitsland volledig gecontroleerd worden door Rusland . Merkel verwijst naar haar eigen verleden in haar reactie: de bondskanselier groeide zelf op in Oost-Duitsland dat door de Sovjet-Unie bezet was.

,,Ik zou graag willen toevoegen dat ik aan den lijve heb ondervonden dat een deel van Duitsland werd gecontroleerd door de Sovjet-Unie. Ik ben heel gelukkig dat wij vandaag in vrijheid verenigd zijn in de Bondsrepubliek Duitsland en dat we kunnen zeggen dat we onze onafhankelijke politiek voeren en onze onafhankelijke beslissingen kunnen nemen'', aldus Merkel.



Pijplijndeal

Volgens Trump is Duitsland 'volledig door Rusland gecontroleerd' en is het land 'een gevangene van Rusland'. De president vindt het idioot dat Duitsland zo nauw samenwerkt met Rusland bij de aanleg van gaspijpleiding Nord Stream 2, maar ondertussen wel wordt beschermd door de VS. ,,Bijna 70 procent van het gas in Duitsland zal zijn gecontroleerd door Rusland", aldus Trump. ,,Zeg het maar, is dat gepast? Wij beschermen Duitsland, en Frankrijk en al die landen. En dan maken die landen een pijplijndeal met Rusland waarvoor ze miljarden betalen."

Trump was niet de enige die kritiek had op de pijplijn. Ook de Europese Commissie en landen als Polen zijn het er niet mee eens. Duitsland stelt dat het een commercieel project is. Navo-chef Stoltenberg vindt dat er geen rol voor de Navo is weggelegd als het gaat om Nord Stream.