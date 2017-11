De gezichten staan op onweer in Berlijn. Na wekenlang onderhandelen is het bondskanselier Angela Merkel niet gelukt een regering te vormen. Hoe moet het nu verder in Duitsland? Vier scenario's.

1. De liberalen bedenken zich en praten toch verder

Merkel probeerde met de Groenen en de liberale FDP een regering te vormen. Maar de FDP stapte uit de onderhandelingen. Voorman Christian Lindner vindt dat hij te veel water bij de wijn moest doen. ,,Het is beter om niet te regeren dan om slecht te regeren'', verduidelijkte de partijleider. Vooral met de Groenen bestond onenigheid over belastinghervorming, klimaat en immigratie. Tegelijk wisten de partijen de afgelopen weken tal van compromissen te sluiten. De Groenen voelden zelfs wel iets voor een grens aan het aantal vluchtelingen dat Duitsland jaarlijks toelaat, iets wat een paar dagen geleden nog onbespreekbaar was. Een regering met CDU/CSU, de Groenen en de FDP is dus niet kansloos. De Duitsers spreken steevast over een Jamaica-coalitie, omdat de partijkleuren overeenkomen met die van de Jamaicaanse vlag. De FDP is populair onder ondernemersfamilies, die de ruggengraat van de Duitse economie vormen. De liberalen verschillen inhoudelijk van de christendemocraten maar die verschillen zijn overbrugbaar. Toch zal Merkel er een hele kluif aan hebben om de FDP terug aan tafel te krijgen. De partij is bang dat ze ondersneeuwt in een regering met drie partijen. Dat gebeurde eerder al. Bij de verkiezingen in 2013 werden de liberalen - die toen vier jaar lang met de christendemocratische CDU/CSU van Merkel hadden geregeerd - genadeloos afgestraft. De partij haalde de kiesdrempel niet eens. Het is onwaarschijnlijk dat de liberalen zich bedenken en opnieuw gaan praten.

2. Duitsland krijgt een minderheidsregering

Los van elkaar kunnen de partijen wel met Merkel verder, in een minderheidsregering. Doorgaan met de Groenen betekent een tekort van 42 zetels. Alleen verder met de FDP levert een tekort van 'maar' 29 zetels op. Als Merkel voor een minderheidsregering kiest, is samenwerking met de FDP dus het meest waarschijnlijk. Ook omdat die partij het op veel punten eens is met de CDU/CSU. De Groenen verschillen juist sterk van mening over immigratie en klimaat, twee van de belangrijkste onderwerpen in de regeringsonderhandelingen. Merkel staat niet te springen om een minderheidsregering. ,,Ik wil een stabiele regering voor Duitsland vormen”, zei de bondskanselier op de avond van de verkiezingen. Het naoorlogse Duitsland heeft nog nooit een minderheidsregering gehad.

3. Merkel smeekt de sociaal-democraten mee te doen

De SPD eindigde bij de verkiezingen van 24 september als de tweede partij. Een regering van de CDU/CSU en de sociaaldemocraten heeft een ruime meerderheid. Zo'n große Koalition behoort dan ook perfect tot de mogelijkheden. Maar de SPD wil niet. De partij van Martin Schulz regeerde de afgelopen jaren al met Merkel maar leed bij de verkiezingen een historisch verlies. Schulz wil de oppositie in om rustig de wonden te likken. De SPD herhaalt dit standpunt zo vaak dat toch meedoen als een zwaktebod zal worden beschouwd. De derde partij van het land is de rechts-nationalistische Alternative für Deutschland (AfD). Ook met die partij zou CDU/CSU een meerderheidsregering kunnen vormen. Dat gaat niet gebeuren. Alle politieke partijen in Duitsland weigeren samen te werken met de AfD, die zeer radicale standpunten heeft over onder onderen immigranten.

4. Er komen nieuwe verkiezingen

Het is aan de Duitse bondspresident Frank Walter Steinmeier of er nieuwe verkiezingen komen of niet. Geen partij zit daarop te wachten. De uitslag zal nagenoeg hetzelfde zijn, blijkt uit een opiniepeiling van het dagblad Bild. Bovendien is het uitschrijven van nieuwe verkiezingen nogal ingewikkeld. Het parlement moet daarvoor weer worden ontbonden en daarvoor is een bondskanselier nodig. Die is er formeel pas als er een regering is gesmeed. Merkel staat voor een haast onmogelijke opgave. Ze beleeft de zwaarste politieke crisis in de twaalf jaar dat ze aan de macht is. ,,Het is een dag om eens goed na te denken over hoe het verder moet in Duitsland'', zei ze na het opstappen van FDP-Lidner. ,,Als bondskanselier zal ik er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het land goed geregeerd zal worden."