‘Mensen als dieren behandeld in detentiekampen Libië’

De kampen gaan niet morgen dicht, want hoe rampzalig de situatie er ook mag zijn, je kunt de migranten in een land als Libië evenmin aan hun lot overlaten door ze in de woestijn te dumpen, aldus Mogherini. Daarom moeten eerst plannen worden uitgewerkt voor de duizenden migranten die er nu zitten opgesloten. Wie recht heeft op bescherming (wegens oorlog of vervolging) moet in Europa terecht kunnen, vindt ze, de rest moet begeleid terug naar huis en moet steun krijgen bij de opbouw van een bestaan daar.



Mogherini, beloond met een mager applaus, pareerde met haar sluitingsplan bij voorbaat felle kritiek van het Europese Parlement op het beleid van Europese regeringen om migranten massaal terug te sturen. Waarna velen van hen vanzelf in de gevreesde Libische kampen terecht komen, waar ze hun leven net zo min zeker zijn als op de Middellandse Zee. ,,Minder bootjes is op zich goed nieuws, maar weten we wat er met die mensen gebeurt? Er is geen opvang, we horen van mishandeling, verkrachting en zelfs moord”, aldus Judith Sargentini (GroenLinks).

Steun aan milities

Ook volgens In ’t Veld (D66) moeten Europese regeringen onmiddellijk stoppen met geld overmaken naar duistere milities of dictatoriale regimes om de vluchtelingenstroom naar Europa af te stoppen. Al dagen zijn er beschuldigingen dat met name Italië misdaadgroepen en zelfs voormalige smokkelaars betaalt die niet aarzelen op migranten te schieten als ze proberen de Middellandse Zee over te steken. Ook de Libische kustwacht, die door Europese landen wordt gesteund en getraind, zou zich daaraan schuldig maken. Piri (PvdA) wil snel opheldering over de berichten dat in ruil voor een paar miljoen euro de migratie door gewapende milities wordt afgestopt. ,,Als dat klopt is er een nieuw dieptepunt bereikt in hoe Europa omgaat met migratie.”

Volgens Mogherini klopt het dat Europa steeds meer samenwerking zoekt met Libië, op het vlak van grensbewaking maar zeker ook op dat wetshandhaving. ,,Maar het gaat om een complexe materie. De zuidgrens is lang en ligt in de woestijn. We strijden er tegen mensen-, wapen- en drugssmokkel.”

Ze laakte de roep van onder meer Parlementsvoorzitter Tajani om een Marshallplan voor Noord-Afrika: ,,We trekken al 20 miljard per jaar uit voor steun.” Dankzij het Europese beleid, ‘dat er nu eindelijk is en dat nu eindelijk ook begint te werken’, zijn al duizenden migranten van de verdrinkingsdood gered, aldus Mogherini, die ook wees op de financiële en politieke steun van Europa aan de VN en andere hulporganisaties.