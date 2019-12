Menselijke resten gevonden op plek waar Chileens vliegtuig in zee verdween

Het vliegtuig, een C-130, was maandag om 16.55 uur lokale tijd opgestegen in de stad Punta Arenas in het zuiden van het land. Het was onderweg naar de belangrijkste basis van Chili op Antarctica, de basis ‘Presidente Eduardo Frei Montalva’. Maar om 18.13 uur lokale tijd werd het radiocontact verbroken. De luchtmacht liet niet veel later weten dat het ervan uitging dat het vrachtvliegtuig neergestort is.



Aan boord zaten 38 mensen: 17 leden van de crew en 21 passagiers. Het vliegtuig voerde ondersteunende logistieke taken uit en vervoerde materiaal en personeel naar de basis. Waardoor het toestel is neergestort, is nog onduidelijk. De autoriteiten achten de kans klein dat er overlevenden worden gevonden.