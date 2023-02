Menekse (70) en Masallah (55) na liefst 122 uur uit Turks puin bevrijd, kansen nu ‘extreem klein’

Aardbevingen LIVE | Nederlands reddings­team acht kans op overleven­den klein: ‘Doen toch nog uiterste poging’

De Syrische regering heeft humanitaire hulp aan aardbevingsslachtoffers in rebellengebied goedgekeurd. Het Rode Kruis, de Syrische Rode Halve Maan en de Verenigde Naties krijgen het toezicht bij het verlenen van bijstand in die gebieden. Ondertussen worden er in Turkije en Syrië nog steeds overlevenden onder de brokstukken gehaald. Zo heeft het Nederlandse reddingsteam Usar na 106 uur een achtjarige jongen onder het puin in Turkije gehaald. Het aantal doden in Turkije en Syrië is gestegen tot meer dan 24.000. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.

8:04