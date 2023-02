Meltem (30) kookt nu niet voor haar restaurantgasten, maar voor slachtoffers in Turkije

Toen ze aan haar baas vroeg of ze mocht gaan helpen in een van de zwaarst getroffen steden, zei hij meteen ja. Zaterdag kwam ze aan in Antakya, een stad in de Turkse provincie Hatay. ,,Ik liep de sportzaal binnen. Daar lag driehonderd man te slapen. Slachtoffers, hulpverleners, kinderen, dieren. Toen kreeg ik een brok in mijn keel en besefte ik me: dit is serieus.”