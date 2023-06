Meloni en Rutte nemen ruim 100 miljoen euro mee naar Tunesië in strijd tegen mensensmokkel

Het geld is bedoeld voor grensbeheer, opsporing- en reddingsoperaties, maatregelen tegen mensensmokkelaars en repatriëring van migranten, kondigde Von der Leyen aan na gesprekken met president Kais Saied. ,,Het is in ons gemeenschappelijk belang om onze relatie te versterken en te investeren in stabiliteit en welvaart, daarom zijn we hier”, zei ze namens Team Europa.

Het migratiehulppakket van 105 miljoen euro voor dit jaar is volgens de Europese Commissie bijna drie keer zo groot als de laatste jaarlijkse steun van Brussel aan Tunis. Von der Leyen voegde eraan toe dat respect voor mensenrechten belangrijk is in een alomvattende aanpak van migratie. Tunesië is een belangrijk vertrekpunt voor illegale migranten naar de EU. Vanaf de Tunesische kust liggen er al Italiaanse eilanden op circa 70 kilometer afstand.

Vijfpuntenplan

De Europese Commissie gaat het politiek en economisch wankelende Tunesië met meer geld steunen. Er komt bijvoorbeeld meteen ‘budgethulp’ ter waarde van 150 miljoen euro voor de staatskas van het land. Daarnaast wil de EU, zoals eerder al bekendgemaakt, Tunis op lange termijn ‘macrofinanciële’ steun bieden tot 900 miljoen euro ‘zodra de nodige overeenkomsten zijn gesloten’. Centraal daarbij staat een vijfpuntenplan dat onder andere voorziet in meer investeringen in Tunesië, met name ter ondersteuning van de digitale sector en de export van hernieuwbare energie, alsook in de uitbreiding van het Europese studentenuitwisselingsprogramma Erasmus naar het Noord-Afrikaanse land.

Von der Leyen herinnerde eraan dat de Europese Unie de ‘eerste handelspartner en investeerder’ in Tunesië is en ‘sinds 2011 Tunesiës weg naar democratie steunt’ (en de revolutie die dictator Zine El Abidine Ben Ali ten val bracht). ,,Een lange en moeilijke weg”, aldus de Commissievoorzitter.

Volledig scherm De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen (M) met links de Italiaanse minister-president Giorgia Meloni en rechts premier Mark Rutte na hun ontmoeting met de Tunesische president in diens ambtswoning in Carthago. © AFP

Kritiek

De president van Tunesië, Kais Saied, was niet aanwezig bij de gezamenlijke persconferentie van Meloni, Rutte en Von der Leyen. Hij uitte kort voor de topontmoeting kritiek op Europese plannen tegen illegale migratie die volgens hem van zijn land een grenswacht voor de EU zouden maken. ,,De oplossing zal niet ten koste gaan van Tunesië, we kunnen geen bewaker zijn voor hun landen”, zei Saied zaterdag tijdens een bezoek aan de havenstad Sfax, een van de belangrijkste vertrekpunten voor migranten die Italië per boot willen bereiken.

Rutte was ‘voorzichtig hoopvol’ dat op korte termijn met Tunesië afspraken kunnen worden gemaakt om de illegale oversteek van asielzoekers vanuit Tunesië zoveel mogelijk tegen te gaan, zei hij vrijdag. Hij verwachtte echter ook niet dat hij zondag meteen dé deal zou kunnen sluiten. Hij heeft het bezoek als een belangrijke stap betiteld.

Tunesië wordt financieel gewurgd door een schuld van ongeveer 80 procent van zijn bruto binnenlands product. Dat is de belangrijkste graadmeter voor de economische ontwikkeling in een land. Door de torenhoge schuld kan het land niet langer lenen in het buitenland, wat leidt tot terugkerende tekorten aan bepaalde basisproducten zoals meel, suiker en rijst die door de staat worden aangekocht en geïmporteerd.

Het door de EU voorgestelde vijfpuntenprogramma voorziet in meer investeringen in Tunesië, met name ter ondersteuning van de digitale sector, investeringen in de export van hernieuwbare energie door Tunesië en de uitbreiding van het Europese energie-uitwisselingsprogramma Erasmusstudenten in Tunesië.

