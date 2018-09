Meisje met kanker kan weer dansen na beenoperatie: haar enkel is nu haar knie

Twee jaar geleden kreeg danseres Delaney (nu 12) keihard nieuws. Ze had een kwaadaardige bottumor. De volgende stappen: chemotherapie en een amputatie van haar linkerbeen, vlak boven de knie. Haar wereld stortte in elkaar. Een danseres die nooit meer zou kunnen dansen. Tot de dokters met een opvallend alternatief kwamen.

De klap was zwaar voor Delaney Unger (12) uit het Amerikaanse Long Island. Maar er was ook hoop. Omwille van de locatie van de kanker bij Delaney – echt in haar knie en nergens onder de knie - was er namelijk nog een tweede optie: een zeldzame 'rotationplasty'-operatie.

In plaats van boven de knie te amputeren, zouden de chirurgen onder de knie snijden. En in plaats van haar gezonde onderbeen, kuit en enkel gewoon weg te gooien, zouden ze alles hergebruiken om een nieuwe knie te maken. Haar enkel zou dus 180 graden draaien en als haar knie gaan werken, met haar voet er nog aan verbonden zodat de hersenen de juiste signalen binnenkrijgen. Onder de gedraaide voet zou dan een onderbeenprothese komen.

Vreemd zicht, maar hoop

Waarom dat bijzondere alternatief? Door een natuurlijk geroteerd enkelgewricht als knie zou Delaney géén protheseknie nodig hebben. En daar zat het sprankeltje hoop: een klein huppeltje of een grote sprong; het meisje zou met wat geluk al haar favoriete danspassen kunnen doen.

Quote Ik heb liever de kans om te proberen en te falen dan helemaal geen kans Delaney

Maar was ze bereid om de rest van haar leven verder te gaan met een vreemd omgedraaide voet op de plaats waar haar knie zat? Het zou altijd een beetje een bizar gezicht zijn. Haar ouders konden maar niet beslissen. Uiteindelijk hakte Delaney zelf de knoop door. ,,Ik heb liever de kans om te proberen en te falen dan helemaal geen kans”, zei ze vastberaden.

Na een operatie van 13 uur in april vorig jaar, kreeg Delaney wat ze samen met haar familie liefkozend haar 'knenkel' is gaan noemen. Maar de revalidatie (in combinatie met chemo) was heel zwaar. ,,Ze moest dingen leren buigen en gebruiken zoals ze nog nooit eerder had gedaan”, legt haar moeder Melissa uit. ,,Je moet je brein anders aan het werk zetten.”

Met de glimlach

Het danseresje werkte hard én met een glimlach. ,,Elke keer als ze in het ziekenhuis was en ik haar zag, had ze die grijns op haar gezicht”, zegt haar dokter Jason Ganz. ,,Haar spirit en positiviteit zijn ongelofelijk. Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo’n duidelijke visie en zo’n consequente smile. Ze is ons omver aan het blazen met haar vooruitgang.” Delaney zelf is onvermurwbaar. ,,Ik wou weer alles kunnen doen wat mijn vrienden doen. En ik wou weer dansen.”

Intussen doet de jonge tiener weer wat ze zo graag doet. ,,Toen we video’s toegestuurd kregen van Delaney al dansend, kregen we het moeilijk”, vertelt haar andere arts Fazel Khan. ,,We kregen tranen in onze ogen. Ik ben zo blij dat ze vrij is van kanker en dat ze weer kan doen wat ze wil.”

Delaney zelf blijft ronddartelen met een aanstekelijke lach op haar gezicht. Ze traint opnieuw volop en doet aan lyrical, hiphop en jazzdans. Dit weekend gaat ze naar Washington voor een kinderkankerevent, waar ze zal spreken over de ziekte die ze overwon. Ze zal er ook op het podium dansen. En wat de toekomst betreft? Gewoon blijven gaan en blijven dansen.