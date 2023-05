Meisje (8) overlijdt in hechtenis van Amerikaanse grenswacht

Een 8-jarige meisje dat met haar familie werd vastgehouden door de Amerikaanse grenswacht in Texas is omgekomen. Dat meldt de Los Angeles Times . Het overlijden vond plaats in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Harlingen, dicht bij de grens met Mexico.

,,Het kind en haar familie zaten in hechtenis in het grenswachtstation van Harlingen, waar ze een medisch noodgeval kreeg”, meldt de U.S. Customs and Border Protection in een verklaring. ,,De medische hulpdiensten werden naar het bureau geroepen en brachten haar naar het plaatselijke ziekenhuis waar ze dood werd verklaard.” Onderzoek is ingesteld naar de toedracht van het overlijden.

De laatste keer dat een minderjarige overleed in hechtenis van de Amerikaanse grenswacht was in 2019. De dood van een 16-jarige Guatemalteekse jongen leidde toen tot ophef over het strikte immigratiebeleid van toenmalig president Donald Trump.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft dit jaar te maken met recordaantallen migranten die via de grens met Mexico het land in willen. Sinds vorige week donderdag een tijdens de pandemie ingestelde maatregel verviel die het mogelijk maakte migranten massaal weg te sturen, zijn hun aantallen enigszins verminderd. Inmiddels heeft de regering opnieuw sancties ingesteld voor illegale binnenkomst. Toch wordt verwacht dat de grenswacht tegen eind deze maand alsnog 45.000 migranten in hechtenis zal hebben.