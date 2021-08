Meisje (3) voor ogen van moeder doodgereden op kermis België, mogelijk hartaanval bij bestuurder

Bij een kermis in het Belgische Merchtem, boven Brussel, is vanmiddag een 3-jarig meisje doodgereden in het bijzijn van haar moeder. De 65-jarige bestuurder botste tijdens zijn dollemansrit ook tegen een kermisattractie en enkele geparkeerde wagens, om uiteindelijk vijfhonderd meter verderop tegen een gevel tot stilstand te komen. Vermoedelijk werd de chauffeur onwel achter het stuur.

De bestuurder botste ter hoogte van een kruising tegen de bij kinderen geliefde octopus-attractie, zegt burgemeester Maarten Mast tegen het Vlaamse dagblad Het Laatste Nieuws. ,,De wagen werd vervolgens naar de overkant van de straat geschoten en nam onderweg het slachtoffertje mee dat daar met haar moeder liep.” Volgens Mast was verkeer op de locatie van het ongeval toegestaan. De attractie zelf was op het moment van het ongeval niet in werking.

De man reed vervolgens verder via de Stationsstraat en raakte onderweg onder meer enkele geparkeerde auto’s om vervolgens vijfhonderd meter verderop in de Peperstraat in een voortuin terecht te komen. De bestuurder, een 65-jarige man, is gewond naar het ziekenhuis gebracht. ,,Er wordt momenteel van uitgegaan dat hij onwel is geworden, mogelijk een hartaanval of een epilepsieaanval”, aldus de burgermeester.

Alle hulp te laat

Voor het meisje van 3 kwam helaas alle hulp te laat. ,,Ze heeft onmiddellijk de beste zorg gekregen die mogelijk was”, vertelt de burgemeester. ,,Een bezoekster van de kermis is onmiddellijk gestart met reanimatie in afwachting van de hulpdiensten. Ook onderweg naar het ziekenhuis is de reanimatie doorgegaan, maar in het ziekenhuis is het kind helaas overleden.”

De kermis sluiten is praktisch gezien moeilijk, aldus de burgemeester. ,,Maar er is wel besloten om alle aanwezigen te vragen om de muziek in horecazaken en op kermisattracties een hele dag te dempen. Het wordt dus vandaag een muziekloze kermisdag, uit respect voor het slachtoffer en de nabestaanden.”

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels