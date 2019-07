Meisje (3) vecht voor haar leven na inslikken achtergelaten xtc-pil in speeltuin Ibiza

Een woordvoerder van de Guardia Civil bevestigt aan The Sun dat het kindje per ongeluk een xtc-pil had ingeslikt die ze in een speeltuin op de grond had gevonden en opgeraapt. ,,Ze was met vakantie op Ibiza. Tests hebben bevestigd dat het een xtc-pil was en we vermoeden dat een dealer of gebruiker die in het park heeft laten vallen en dat het kleine meisje dacht dat het een snoepje was.” De politie doet verder onderzoek.