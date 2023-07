‘Meisje (17) verkracht, haar vriend (16) urenlang in elkaar geslagen’: vijf Belgische jongeren opgepakt in Malta

Voor het eerst kiest Duitse gemeente voor een extreem­recht­se AfD-burgemees­ter

Voor het eerst is in Duitsland een politicus van de extreemrechtse AfD als burgemeester gekozen. De partij is (opnieuw) bezig aan een opmars in de Duitse politiek. Ditmaal scoort Alternative für Deutschland ook in het westen van het land. ,,De kiezers willen deze partij, dat maakt de situatie ernstig.”