Meisje (15) op de vlucht met hopeloos verliefde buurman (47): ‘Hij wil met haar trouwen’

Britse soldaten in Afghanis­tan schieten op foto oppositie­lei­der Jeremy Corbyn

13:21 Het Britse ministerie van Defensie is een onderzoek gestart omdat er een video is opgedoken waarin soldaten in Kaboel een foto van oppositieleider Jeremy Corbyn gebruiken als schietschijf. ,,De beelden zijn authentiek. Dit is onacceptabel’’, bevestigt het ministerie aan Sky News.