Meisje (14) aangerand in trein: ‘Hij probeerde mijn hoofd naar zijn geslachtsdeel te duwen, voelde me zó vies’

De Belgische politie is op zoek naar een man die wordt verdacht van de aanranding van een 14-jarig meisje. In de trein van Brugge richting Beernem probeerde hij zijn geslachtsdeel in de mond van de tiener te duwen. ,,Sindsdien heb ik nachtmerries en zie ik midden in de nacht alleen nog dat beeld voor me”, getuigt het slachtoffer in het Vlaamse opsporingsprogramma Faroek.

Op dinsdag 16 maart even na 18 uur wil de tiener de trein van Brugge naar huis nemen. Ze had een extra les op school en was daarom wat later dan gewoonlijk. ,,Mijn trein stond er al en ik ging meteen een plaatsje zoeken. Ik was aan het bellen en zocht daarom een plek waar ik alleen zat”, getuigt het meisje in het opsporingsprogramma. Net voor de trein om 18.34 uur vertrekt, is op camerabeelden te zien hoe een man in grijze kledij de roltrappen komt opgelopen. Hij zegt nog iets tegen de conducteur en stapt dan achteraan in.

Ontbloot geslachtsdeel

,,De trein vertrok en ik zag hem wandelen en overal een plaatsje zoeken in de wagon”, vertelt het slachtoffer, dat liever anoniem wil blijven. ,,Opeens ging hij voor vijf seconden naast mij zitten. Plots was hij weer weg. ,,Gaat hij me iets aandoen of wacht hij gewoon op iemand", schoot door mijn hoofd. Ik vond het alleszins heel raar. Op een gegeven moment zat hij drie rijen voor mij en ik zag hem in het raam. Hij staarde me aan en ik voelde me niet op mijn gemak”, vertelt het 14-jarig meisje.

Daarop besloot de tiener om stiekem een opname te maken van de man. ,,Ik zag toen al dat hij bezig was aan zijn broek. Hij bleef kijken. Toen ik stopte met filmen, kwam hij meteen naar me toe." Op dat moment had de verdachte zijn broek al deels afgedaan en hing zijn geslachtsdeel bloot. ,,Hij kwam met zijn piemel naar mij en probeerde mijn hoofd naar beneden te duwen", getuigt het slachtoffer. Het meisje slaagt er gelukkig in de man weg te duwen en loopt al roepend en huilend naar een andere wagon.

Volledig scherm Het slachtoffer getuigt in Faroek over de feiten © VTM

De verdachte loopt de andere richting uit en heeft geluk dat de trein net op dat moment stopt in Beernem. Sindsdien ontbreekt van de verdachte elk spoor. Hij is wel nog te zien op camerabeelden in het station. Daar is te zien hoe hij over de sporen loopt. Buiten het station aan het stationsplein wordt de man voor het laatst gefilmd.

,,Ik voelde me heel vies. De manier waarop hij naar me toekwam met zijn penis ... Ik was in shock en had nooit gedacht dat zoiets kon gebeuren. Ik zag het helemaal niet aankomen”, vertelt het slachtoffer.

Nachtmerries

De politie heeft nu camerabeelden van de man verspreid in de hoop hem op het spoor te komen. Op het moment van de gebeurtenissen droeg hij een lichtgrijze broek, grijze trui met opschrift en een grijze muts. Het slachtoffer hoopt alvast dat de dader snel gevat wordt. Ik wil gewoon weten wie het is. Misschien ken ik hem onbewust? Sindsdien heb ik nachtmerries en ben ik veel banger. Midden in de nacht schiet ik wakker en zie ik alleen nog dat beeld voor me”, zegt de tiener.

Volledig scherm De politie is op zoek naar een man die wordt verdacht van de aanranding van een 14-jarig meisje op de trein © VTM