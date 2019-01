Meisje (12) bevalt ineens van gezond kind, stiefbroer (14) is de vader

Russisch vliegtuig op vliegveld Venezuela voedt geruchten

30 januari De ongewone aankomst van een Russisch passagiersvliegtuig in Caracas heeft op sociale media geruchten aangewakkerd over zijn missie. Vooral nu het Kremlin beloofde zijn Venezolaanse bondgenoot president Nicolás Maduro te steunen tegen een door de VS gesteunde poging hem te verdrijven.