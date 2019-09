Meisje (11) door hoofd geschoten terwijl ze thuis haar verjaardag organiseert, familie in shock

Een 11-jarig meisje uit de Amerikaanse staat Louisiana is gisteravond in het ziekenhuis gestorven nadat ze de avond ervoor door haar hoofd was geschoten. Dat gebeurde terwijl ze in haar huis op de computer haar verjaardagsfeest aan het organiseren was. De politie is in en rondom het stadje Harvey een klopjacht begonnen naar de dader: ,,We gaan je vinden, we gaan je pakken en we gaan je vervolgen.”

Volgens de politie werd het ouderlijk huis van de 11-jarige Kentavia Blackful rond 21.00 uur onder vuur genomen door één of meerdere schutters. Dennis Hunt, de grootvader van het meisje, verklaarde dat hij even daarvoor twee verdachte mannen buiten het huis zag rondlopen. Ze droegen allebei zwarte hoodies. ,,Ze staarden me buiten meerdere keren aan, dus ik staarde terug”, vertelde hij tegen lokale media. Hunt draaide zich vrij snel om en hoorde toen meerdere schoten.

De 11-jarige Kentavia, die een dag later haar twaalfde verjaardag zou vieren, zat op dat moment achter de computer. Ze was een T-shirt aan het ontwerpen dat ze dolgraag op haar feestje wilde dragen. Haar familieleden, die in de woonkamer rugby aan het kijken waren, werden ineens opgeschrikt door loeiharde knallen. ,,Ze hoorden schoten en schreeuwden ‘duiken!’ Toen het voorbij was, zagen ze dat het meisje aan het bloeden was”, zei een bekende van de familie tegen ABC News.

‘Ik ben ontzettend boos’

De tiener werd in zeer kritieke toestand naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht, waar ze een dag later, nota bene op haar verjaardag, overleed aan haar verwondingen. Het drama laat de familie in shock achter. Haar grootmoeder, met wie ze een hechte band had, kan niet geloven dat ze niet eens meer veilig in haar eigen huis was.

,,Het is een schande dat we hier niet eens fatsoenlijk in ons eigen huis kunnen zitten. Ze hebben haar verjaardag van haar afgenomen.” Haar echtgenoot voegt daaraan toe: ,,Ik ben ontzettend boos, want wat er is gebeurd, had nooit mogen gebeuren.” Naast de familie heeft ook de school waar het meisje op zat met grote verslagenheid gereageerd. ,,Onze gedachten zijn bij haar familie en de gemeenschap van Harvey School District 152. De veiligheid en het welzijn van onze studenten blijft een topprioriteit. Het personeel werkt samen om ervoor te zorgen dat we onze studenten de juiste ondersteuning bieden.”

Klopjacht

Ondertussen is er in Louisiana een grote klopjacht gaande op de schutter(s). Christopher Clark, de burgemeester van Harvey, belooft de familie dat de daders zullen worden gearresteerd. ,,Onze harten zijn geraakt door het geweld tegen onschuldige inwoners van de stad Harvey. Als gemeenschap staan wij klaar voor de familie.”