Megavangst Kanaaltunnel: Nederlander en Belg smokkelen 20,3 miljoen euro aan cocaïne en heroïne

oorlog Oekraïne LIVE | ‘Wederop­bouw Oekraïne kost wel 1000 miljard euro’, Charkov weer gebombar­deerd

Volgens de voorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB) zou Oekraïne maar liefst 1000 miljard euro nodig hebben om de immense oorlogsschade in het land te herstellen. ,,Ik spreek over 1000 miljard omdat ik al verschillende bedragen heb zien passeren die volstrekt onrealistisch zijn wanneer we kijken naar de mate van verwoesting.” Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

21:59