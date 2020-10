Megaoperatie op Lesbos: 15.000 slaapzakken uitgedeeld aan vluchtelingen

Nadat brand de beruchte opvang bij het plaatsje Moria ruim drie weken geleden volledig in de as legde, kwamen meer dan tienduizend mensen dagenlang op straat te zitten. Inmiddels verblijven ze in een tentenkamp op een voormalige schietbaan dat het Griekse leger in een paar dagen uit de grond stampte. Maar de omstandigheden zijn niet best: de wc’s zijn ronduit smerig, er zijn geen douches en er is nog nauwelijks stroom. Bovendien staan de tenten direct op de grond. Bewoners liggen op dekens of thermozeil. Slechts een deel heeft een slaapzak. En dat met de winter in aantocht. De afgelopen nachten is het al flink kouder geworden in het kamp, dat direct aan zee ligt. Because We Carry (BWC) deed een oproep op social media, en binnen een paar dagen waren er 15.000 slaapzakken en matjes. Met drie vliegtuigen, beschikbaar gesteld door twee vliegmaatschappijen, kwamen ze naar Lesbos.



Daar hebben medewerkers van de organisatie afgelopen week flyers uitgedeeld en gepraat met bewoners om de distributie aan te kondigen. Die voorbereidende stap is belangrijk, vertelt Lisette Beljon (33) van BWC. Niet om mensen alvast lekker te maken, maar om het uitdelen ordelijk te laten verlopen. Zomaar met een vrachtwagen vol matjes en slaapzakken het kamp in rijden, leidt namelijk geheid tot bestorming. ,,Er zitten nu ruim 8.000 mensen, we kunnen niet overal tegelijk zijn. En we moeten ergens beginnen. Daarom is het belangrijk dat iedereen weet dat we genoeg matjes en slaapzakken hebben, en dat iedereen aan de beurt komt”, zegt Beljon vrijdagochtend. Ze staat voor een enorme loods die tot de nok toe gevuld is met slaapzakken en matjes, die in pakketten verdeeld zijn. In het pakhuis daarnaast staan pallets vol babymelk en luiers. Allemaal donaties van Nederlandse particulieren en bedrijven na de brand in Moria.