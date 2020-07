Megafraude in Maleisie: oud-premier veroordeeld voor corruptie

Trump doet nieuwe poging om vrijgave van zijn belasting­aan­gif­ten te voorkomen

7:39 De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw een poging gedaan om te voorkomen dat financiële documenten, waaronder zijn belastingaangiften, aan justitie in Manhattan worden vrijgegeven. De advocaten van de president hebben maandag (lokale tijd) een zaak aangespannen bij de rechtbank in New York om een ​​dagvaarding van justitie ‘ongeldig en niet-afdwingbaar’ te verklaren.