Meeste G20-landen veroordelen Russische agressie tegen Oekraïne

De landen, die voor een top bijeen zijn gekomen op het Indonesische eiland Bali, melden ook dat er ,,andere opvattingen en verschillende beoordelingen van de situatie en sancties” zijn. De verklaring zou ook worden gesteund door Rusland, een van de G20-landen. De Russische president Vladimir Poetin ging zelf niet maar Bali. Hij stuurde een delegatie onder leiding van zijn buitenlandminister Sergej Lavrov. Die vertrok dinsdag al, uren voordat de slotverklaring werd goedgekeurd.

In de G20-verklaring staat ook dat het internationaal recht moet worden nageleefd en dat de dreiging van het gebruik van kernwapens ontoelaatbaar is. Verder wordt onder meer positief gereageerd op het graanakkoord tussen Oekraïne en Rusland. Die deal zorgde ervoor dat de export van Oekraïens graan via de Zwarte Zee weer op gang kwam, nadat die door de oorlog tot stilstand was gekomen.

Russische agressie

Volledig scherm De explosie in Polen zou niet zijn gebeurd zonder de 'verschrikkelijke' raketaanvallen op Oekraïne, aldus premier Mark Rutte. ,,We blijven Oekraïne steunen tegen de Russische agressie." © AFP Premier Mark Rutte geeft aan dat de G7 en op Bali aanwezige NAVO-lidstaten bijeen zijn gekomen om de explosie te bespreken. ,,We zijn eensgezind dat precies moet worden uitgezocht wat heeft plaatsgevonden en er is steun aangeboden voor dit onderzoek”, aldus Rutte, die ook een foto twittert waarop hij is te zien, aan tafel met onder anderen de Amerikaanse president Joe Biden, de Canadese premier Justin Trudeau, voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz.



Biden zou hebben gezegd dat er aanwijzingen zijn dat de raket, die een dorp in Oost-Polen trof, uit Oekraïne kwam. Rusland bombardeerde dinsdag het energienetwerk in Oekraïne op grote schaal, met stroomuitval in veel regio’s tot gevolg. Biden liet eerder woensdag al weten dat de raket die dinsdag twee dodelijke slachtoffers maakte waarschijnlijk niet vanuit Rusland is afgevuurd.

Hoogstwaarschijnlijk van Russische makelij

Op een vraag van verslaggevers of de raket, die hoogstwaarschijnlijk van Russische makelij is, vanuit Rusland is afgevuurd, antwoordde Biden: ,,Er is voorlopige informatie die dat betwist. Ik wil dat niet zeggen totdat we het volledig hebben onderzocht, maar het is onwaarschijnlijk dat die vanuit Rusland is afgevuurd, maar we zullen zien.”

De Amerikaanse president zegt dat de Verenigde Staten en de NAVO-landen het incident onderzoeken alvorens over te gaan tot actie. ,,We zijn overeengekomen om Polens onderzoek naar de explosie op het platteland van Polen, vlakbij de Oekraïense grens, te steunen, en ze zullen ervoor zorgen dat we erachter komen wat er precies is gebeurd”, aldus Biden. Pas daarna wordt er collectief besloten hoe verder te gaan, benadrukt hij.

