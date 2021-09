Meeste Europeanen mogen binnenkort weer naar VS vliegen

De Amerikaanse reisregels veranderen binnen enkele weken. Beperkingen voor specifieke landen worden geschrapt, en buitenlandse reizigers die voordat ze aan boord stappen een vaccinatiebewijs kunnen laten zien mogen vanaf ‘begin november’ weer naar de VS vliegen, bevestigde Jeff Zients, de pandemiecoördinator van het Witte Huis.

Reizigers moeten ook een negatieve coronatest van maximaal drie dagen oud tonen. Luchtvaartmaatschappijen zullen contactgegevens van passagiers moeten delen, zodat de Amerikaanse autoriteiten de bezoeker na aankomst kunnen vragen naar eventuele symptomen.

Het is nog onduidelijk welke vaccins en welke prikbewijzen de VS straks accepteert. AstraZeneca, een vaccin dat in Nederland en de rest van Europa veel is toegediend, wordt in de VS niet gebruikt. De Amerikaanse medicijnautoriteit heeft het vooralsnog niet goedgekeurd. De World Travel and Tourism Council, een vereniging die de wereldwijde reisbranche vertegenwoordigt, vreest dat AstraZeneca aan de Amerikaanse grens niet erkend zal worden. Dat zou betekenen dat Europeanen die met dit vaccin geprikt zijn nog altijd niet naar de VS kunnen.

Vanwege de corona-uitbraak sloot toenmalig president Trump in maart 2020 de Amerikaanse grenzen voor de meeste reizigers uit Europa. Wie in de afgelopen twee weken in de Schengen-zone was, mag de VS niet in, tenzij in het bezit van een Amerikaans paspoort of een permanente verblijfsvergunning. Het betekent dat Nederlanders met familie in de VS en sommige Nederlanders die in de VS wonen en werken al anderhalf jaar gescheiden zijn van familie.

De restricties wekten in Europa steeds meer wrevel. Gevaccineerde Amerikanen waren namelijk al maanden welkom in Europa. Vanuit Mexico, Colombia of Servië golden vrijwel geen beperkingen voor reizigers die naar de VS willen, terwijl de vaccinatiegraad daar lager ligt. Europese diplomaten drongen de afgelopen maanden in Washington aan op versoepelingen. ,,Internationaal reizen is van cruciaal belang voor contact tussen families en vrienden, voor het aanjagen van kleine en grote bedrijven en om open uitwisseling van ideeën en cultuur te promoten”, erkende het Amerikaanse hoofd coronabestrijding Jeff Zients nu.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: