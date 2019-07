Meerdere doden en tientallen vermisten na instorten van gebouw in Mumbai

Brandweerwoordvoerder Ashok Talpade zegt dat tientallen reddingswerkers naarstig onder het puin naar overlevenden zoeken. Brokstukken worden, via een menselijke ketting, met de hand afgevoerd. Groot materieel kan niet door de nauwe straten.



Tot dusver zijn vijf mensen uit de puinhopen gered, meldt de nieuwssite NDTV. Zij zijn met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Onder hen één kind, dat na behandeling naar huis mocht. Waarom het pand is ingestort, is nog niet bekend. Het zou al meer dan 100 jaar oud zijn.



,,Het gebouw stortte met donderend geraas in’’, vertelt een ooggetuige tegen een Indiase televisiezender. ,,We dachten dat er een aardbeving was.’’ Volgens regionaal politicus Devendra Fadnavis wonen er in het gebouw 15 families. Hen zou eerder gevraagd zijn het bouwvallige pand te verlaten, maar gaven aan die oproep geen gehoor.



Het pand van vier verdiepingen stond volgens Indiase media in de wijk Dongri in het zuiden van het centrum van de metropool. Volgens plaatselijke media is Dongri een dichtbevolkte wijk met veel oude en uitgewoonde panden. De wijk werd recent ook getroffen door buitensporige regenval.