Meerdere doden en gewonden bij schietpartij in Plymouth

In Plymouth, in het zuidwesten van Engeland, heeft vanavond een schietpartij plaatsgevonden waarbij meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Dat melden lokale media. De schutter zou zijn neergeschoten.

De ambulancedienst uit de regio twittert dat de melding over de schietpartij om 18.12 uur (lokale tijd) binnenkwam. In de wijk Keyham zijn daarna hulpdiensten in groten getale op het incident afgekomen. Het gaat onder meer om politiewagens, ambulances en traumahelikopters. Getuigen spreken van meerdere schoten die zijn gehoord. Verslaggever Steven Swinford van The Times spreekt van ‘vijf, zes doden’.

Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Verschillende wegen in de wijk zijn afgesloten en de politie roept omwonenden op binnen te blijven. Verschillende media melden dat er naast een aantal doden ook gewonden zijn.

De BBC meldt bevestiging van de politie te hebben over ‘meerdere dodelijke slachtoffers'. ,,Er is een aantal slachtoffers gevallen op de plaats delict en meerdere andere slachtoffers worden behandeld”, aldus de politie in een verklaring.

‘Tragisch incident’

Het Britse parlementslid Luke Pollard, afkomstig uit Plymouth, roept de inwoners via Twitter op de instructies van de politie ter plaatse op te volgen. Hij spreekt van ‘erg zorgelijk nieuws uit Keyham in Plymouth'. Parlementslid Johnny Mercer heeft ook gehoord van het ‘serieuze en tragische incident in Plymouth’. Later meldde Mercer dat de schietpartij geen terroristisch motief heeft. En minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel noemt de gebeurtenissen in de Britse havenstad ‘schokkend’. Ze leeft mee met degenen die betrokken zijn bij het incident, laat ze via Twitter weten.

Sky News laat net als parlementslid Mercer weten, dat er waarschijnlijk geen terroristisch motief is en dat de schutter is geneutraliseerd.

