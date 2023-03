Meerdere doden en gewonden bij schietpartij in kerk Jehova’s Getuigen Hamburg, schutter vermoedelijk dood

UPDATEBij een schietpartij in een kerk (Koninkrijkszaal) van Jehova’s Getuigen in de Noord-Duitse stad Hamburg zijn meerdere doden gevallen. Volgens Duitse media gaat het om zeker zeven slachtoffers. Ook zouden er meerdere gewonden zijn gevallen, waarvan zeker twee zwaargewond. De schutter is waarschijnlijk dood in het pand aangetroffen, laat een politiewoordvoerder weten.

,,We hebben geen aanwijzingen dat de dader op de vlucht is, maar we hebben juist eerder aanwijzingen dat de dader waarschijnlijk in het gebouw is en vermoedelijk een van de doden is”, vertelde de politiewoordvoerder aan de lokale nieuwsdienst 24 Hamburg. Het zou gaan om een overleden persoon die op een hogere etage in het gebouw werd aangetroffen.

De politie kreeg donderdag rond 21.15 uur een melding over een schietpartij tijdens een bijeenkomst van Jehova’ s Getuigen in de wijk Alsterdorf. Een speciale eenheid van de oproerpolitie die in de buurt was, drong het gebouw van drie verdiepingen binnen en hoorde een schot vanaf een bovenverdieping, aldus de politiewoordvoerder. Daar werd één persoon op die verdieping dood aangetroffen. ,,Het is nog onduidelijk of dit de dader is”, aldus de politie, die nog geen idee heeft over het motief voor de schietpartij. Volgens Duitse media zijn behalve de dodelijke slachtoffers ook zeven mensen zwaargewond geraakt en zeventien lichtgewond.

‘Een kerk’

De politie van Hamburg sprak in een eerste bericht op Twitter over een ‘grote politie-inzet’. In een tweede bericht bevestigde de politie dat er meerdere doden en zwaargewonden zijn gevallen tijdens een schietpartij bij ‘een kerk’, zonder daarbij aantallen te noemen.

De omgeving is afgezet en het publiek wordt gevraagd de omgeving te mijden. Omwonenden kregen de waarschuwing binnen te blijven wegens het ‘extreme gevaar’. Die melding werd na middernacht ingetrokken. Ook veel ambulances en brandweervoertuigen zijn op de melding afgekomen.

De Hamburgse burgemeester Peter Tschentscher heeft op social media zijn ontzetting uitgesproken over de schietpartij. ,,De berichten zijn schokkend”, schreef Tschentscher op Twitter. ,,Mijn diepste medeleven gaat uit naar de families van de slachtoffers. De hulpdiensten werken keihard om de daders op te sporen en de achtergrond op te helderen.” Tschentscher riep burgers ook op de instructies van de politie op te volgen.

Er is volgens de politie geen aanwijzing voor een andere of voortvluchtige dader: ,,Op dit moment is de situatie rustig”, laat een politiewoordvoerder laat op de avond weten. Wat voor soort evenement de Jehova’s Getuigen hielden, was aanvankelijk onduidelijk. Volgens de politie waren er meerdere mensen bij het evenement aanwezig, dat volgens de website van de Jehova’s Getuigen publiek toegankelijk was.

Volledig scherm Veel agenten op de plek van de schietpartij in de Duitse stad Hamburg. © dpa/picture alliance via Getty I

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Een politieagent ter plaatse. © dpa/picture alliance via Getty I

Volledig scherm De omgeving van de schietpartij in Hamburg is afgezet door de politie. © dpa/picture alliance via Getty I