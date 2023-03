Meer Nederlandse wintersporters in problemen op de pistes

,,Elk jaar zien we aardig wat ongevallen”, licht een Eurocross-woordvoerster toe. ,,Maar sinds een aantal jaar merken we een stijging.” Het aantal ‘wintersportdossiers’ nam toe met 8 procent ten opzichte van 2022, dat ondanks de pandemie gezien mag worden als een ‘normaal seizoen’.

Veel meer meldingen

Volgens de alarmcentrale zagen hulpverleners en artsen afgelopen week meer dan twee keer zoveel ongelukken als de week ervoor. In de eerste week van de vakantie kwamen 159 meldingen binnen bij Eurocross. Toen ging het zuiden van Nederland op wintersportvakantie. Vorige week, toen de regio’s Noord en Midden de sneeuw opzochten, kreeg Eurocross 497 meldingen van ski-ongevallen. Ook zijn in totaal 75 wintersporters gerepatrieerd.

Overschatten

Volgens de centrale gebeuren veel ongelukken doordat wintersporters zichzelf overschatten en zich niet goed voorbereiden. ,,Vanaf januari hebben we 1500 wintersporters in nood moeten bijstaan. Met de maand december erbij zitten we op bijna 1700 gevallen.”

Alarmcentrales zijn het aanspreekpunt voor reizigers als zij in het buitenland een ongeluk krijgen. Zo kunnen zij helpen bij het regelen van vervoer naar Nederland of het vinden van een arts of ziekenhuis in het land van verblijf.