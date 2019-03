Meer homo’s en bi’s komen uit de kast, discriminatie blijft groot probleem

Het aantal mensen in Westerse landen dat zichzelf homo, lesbienne of biseksueel noemt is in zeven jaar tijd met 50 procent gegroeid. Gemiddeld rekent 2,7 procent van de bevolking zich nu tot één van die groepen.

Onder jongeren ligt dat percentage nog veel hoger. In de Verenigde Staten noemt zelfs 8,2 procent van de ‘millennials’ zich homo, lesbienne, bi of transgender.

Dat blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd door de OESO in Parijs, de organisatie van rijke Westerse landen. De OESO zet voor het eerst alle studies en cijfers op een rij over de zogeheten LGBT-gemeenschap (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders).

In veertien lidstaten bestaan betrouwbare cijfers over de omvang van de LGBT-groep. ,,In die landen wonen in totaal 17 miljoen mensen die zich homo, lesbienne of biseksueel voelen: dat is evenveel als de hele bevolking van Chili of Nederland’’, schrijft de OESO. Het aantal biseksuelen is in die landen gemiddeld ongeveer gelijk aan het aantal homoseksuelen.

Opvallend is vooral de gróei van de LGBT-gemeenschap, blijkt uit cijfers uit zeven van de landen. ,,Het aantal mensen dat zich zelf ziet als homo of bi is in zeven jaar tijd met zo’n vijftig procent gestegen. Dat kan de weerslag zijn van het feit dat het algemene publiek meer open staat voor deze groepen. De groei zal ook doorgaan, want jongeren nu zijn meer geneigd om uit de kast te komen’’, aldus de onderzoekers.

Over het aantal transgenders (mensen die zich niet thuis voelen in het geslacht waarmee ze geboren zijn) bestaan minder cijfers. ,,Volgens schattingen gaat het om 0,1 procent van de bevolking in Chili tot 0,3 procent in de Verenigde Staten.’’

Quote Homo's, biseksue­len en transgen­ders hebben 11 procent minder kans op een hoge management­func­tie OESO De OESO concludeert dat discriminatie van LGBT’ers nog volop bestaat. ,,Slechts in de helft van onze lidstaten is het homohuwelijk ook landelijk gelegaliseerd. In minder dan een derde van de lidstaten kan je je geslacht op officiële documenten laten veranderen zonder chirurgie of therapie te ondergaan.’’



Gemiddeld zegt één op de drie Europese LGBT’ers zich recent gediscrimineerd te hebben gevoeld, op straat, op het werk of op school bijvoorbeeld. In Litouwen en Groot-Brittannië zegt zelfs de helft van de ondervraagden dat.



De OESO zoomt in op discriminatie op het werk. ,,LGBT’ers hebben 7 procent minder kans te worden aangenomen voor een baan. Ze verdienen gemiddeld 4 procent minder.’’



Net zoals voor vrouwen, bestaat er ook voor homo’s, bi’s en transgenders een ‘glazen plafond’: ,,Ze hebben 11 procent minder kans een hoge managementfunctie te vervullen.’’

Verbetering

Maar er is sprake van verbetering. Gemiddeld is de acceptatie van homoseksualiteit de laatste drie decennia fors toegenomen, aldus het rapport. ,,De acceptatie is het hoogst bij vrouwen, jongeren, hogeropgeleiden en mensen die in de stad wonen.’’

De onderzoekers hebben een ranglijst opgesteld met landen en hun acceptatie van homo's en lesbiennes. Nederland staat daarin op de derde plaats, achter IJsland en Zweden. Turkije scoort het slechtst.