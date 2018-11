'Meer geld voor koe met hoorns'

Een Zwitserse hippieboer is erin geslaagd een bijzonder referendum af te dwingen over het al dan niet afzagen van koeienhoorns.

Armin Capaul (67) is geen doorsnee boer. In de Zwitserse Jura heeft dit kind van de flowerpowerbeweging zijn bergboerderij, waar hij zijn koeien melkt op muziek van Pink Floyd of Santana in de stal. Worden ze rustig van, vertelde hij in een van de vele interviews in de Zwitserse media.

Capaul, getrouwd met Claudia en vader van drie kinderen, is een aparte, weten ze in het dorp Perrefitte (460 inwoners). Een rebel die bijvoorbeeld weigert Frans te praten. Maar wel een buitenbeentje dat Zwitserse geschiedenis kan schrijven, want op zijn initiatief wordt morgen een heus referendum gehouden in het Alpenland over het al dan niet onthoornen van koeien en geiten. Of zoals Capaul wil weten: moet de Zwitserse regering niet extra subsidie geven aan diervriendelijke boeren die hun dieren mét hoorns houden?

De boer vindt dat dieren hun waardigheid wordt ontnomen als je ze amputeert. De kwaliteit van de melk en het vlees zou door de stress ook minder worden. Toen de politiek doof bleef voor zijn pleidooi, haalde Capaul in anderhalf jaar 119.626 handtekeningen op om een referendum te organiseren. Dat kostte hem bijna 50.000 euro uit eigen zak, maar hij heeft het ervoor over. ,,Ik discussieer altijd met mijn koeien in de stal'', verklaarde hij toen het Franse persbureau AFP hem vroeg hij op het idee kwam. ,,Ze vroegen me of ik hen kon helpen, zodat ze hun hoorns kunnen houden.''

Onthoornen

Driekwart van de Zwitserse koeien en een derde van de geiten in het land wordt door de boeren onthoornd. Net als in Nederland wordt het gedaan voor de veiligheid en omdat anders grotere stallen nodig zijn om verwondingen bij de dieren te voorkomen. De bestaande overheidssubsidies geven Zwitserse boeren geen ruimte te investeren in zulke stallen. ,,De stallen moeten zich aanpassen aan de koeien, niet omgekeerd'', aldus Capaul, die overigens vindt dat collega's die wél willen onthoornen, dat moeten blijven doen.