Meer evacuaties door brand Californië; ook Santa Barbara bedreigd

De branden, die Thomas Fire worden genoemd, hebben inmiddels meer dan duizend gebouwen in de as gelegd. Daaronder zijn 750 woonhuizen. Los van de materiële schade heeft alleen al de inzet van duizenden brandweerlieden en blusvliegtuigen tot nu toe omgerekend ongeveer 85 miljoen euro gekost.



De autoriteiten schatten dat ruim 104.000 hectare natuur in de as is gelegd. Met name het gebied op zo'n 150 kilometer ten noordwesten van Los Angeles heeft al zwaar van het vuur te lijden gehad. Nog eens 18.000 gebouwen lopen momenteel gevaar, aldus de brandbestrijders.



Voor zover bekend zijn er twee doden gevallen, een 32-jarige brandweerman en een 70-jarige vrouw.