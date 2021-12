Meer en snellere treinen, Brussel wil dat treinreizen het vliegen de baas wordt

Vervoersspecialisten stellen al jaren vast dat het treingebruik in Europa sterk achterblijft, en zeker voor reizen over de grens is dat het geval, aldus Brussel. Om dat te verbeteren worden bestaande netwerken aan elkaar gekoppeld tot negen grote Europese netwerken, met twee nieuwe lijnen langs de EU-oostgrens en op de west-Balkan.



De presentatie van de Commissievoorstellen vanmiddag volgde op een artikel in deze krant eerder vandaag dat vanwege de slappe Nederlandse ondergrond de minimumsnelheid van 160 kilometer per uur bij ons lang niet overal haalbaar is. ,,Voor Nederland zou het gaan om de trajecten Amsterdam/Brussel (nu al hoge snelheid), Amsterdam/Utrecht/Arnhem en Amsterdam/Utrecht/Amersfoort en verder naar Duitsland. We weten niet of precies ditzelfde probleem in meer lidstaten speelt, maar er kunnen allerlei omstandigheden zijn die het moeilijk maken de maximumsnelheid te halen. In dat soort gevallen kan een lidstaat ontheffing vragen, gebaseerd op een kosten-batenanalyse en met een beschrijving van de impact op de interoperabiliteit”, aldus de Commissie in een reactie aan deze krant.



Maar beter is natuurlijk de ondergrond zodanig te verstevigen dat Nederland ook op de andere hoofdlijnen de 160 kilometer per uur haalt. Geld daarvoor, bijvoorbeeld uit het corona herstelplan, is beschikbaar, aldus Brussel. Voor het rollend materieel tast bijvoorbeeld ook de Europese Investeringsbank diep in de beurs, met leningen tot 8,7 miljard.