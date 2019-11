Meer dan tweehonderd olifanten gestorven in Zimbabwe door droogte

Het plan is om zeshonderd olifanten, twee groepen leeuwen, wilde honden, vijftig buffels, veertig giraffes en tweeduizend impala’s te verhuizen naar minder drukke parken. ,,Bijna alle dieren ondervinden problemen door de droogte”, zegt woordvoerder Tinashe Farawo van het park. ,,Olifanten vallen makkelijk op tijdens onze tochten, maar we zien ook dat vogels het moeilijk hebben. Sommige soorten kunnen alleen broeden in bomen van een bepaalde hoogte en juist die bomen worden nu door olifanten omver geduwd in hun zoektocht naar eten.”



Zimbabwe heeft te kampen met de ergste droogte sinds decennia: een derde van de bevolking (meer dan vijf miljoen mensen) is daardoor afhankelijk geworden van humanitaire hulp. Ook de dieren in de natuurreservaten lijden onder de aanhoudende droogte. In hun zoektocht naar voedsel en water komen ze steeds dichter in de buurt van nabijgelegen dorpjes. Al 33 mensen zijn dit jaar overleden door confrontaties met de dieren, zegt het management van het Hwange National Park.



Zimbabwe telt zo’n 85.000 olifanten - alleen buurland Botswana heeft er meer, naar schatting 130.000. Het Afrikaanse land worstelt al een tijdje met de aantallen wilde olifanten. Het land wil olifanten exporteren naar onder meer China en de Verenigde Emiraten om zo geld te verdienen voor natuurbehoud en overbevolking in de parken tegen te gaan.