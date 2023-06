Meer dan honderd man zoekt naar ‘reddingsheld’ Wilson, die Colombiaanse kinderen terugvond

De zoektocht naar de vermiste kinderen in de jungle van Colombia mondde uit in een wonder, maar is nog niet voorbij. Met meer dan honderd man speurt het leger naar reddingshond Wilson, die tijdens de reddingsactie verdween. ‘We rusten niet voor hij is gevonden.’

De sporen van de 6-jarige Mechelse herder werden bij voetsporen van de kinderen gevonden, wat het leger uiteindelijk tot bij de kinderen leidde. Door zijn toedoen veranderde Operatie Hoop dus in een wonder, toen Lesly (13), Soleiny (9), Tien (4) en Cristin (1) veertig dagen nadat hun vliegtuigje neerstortte in het dichtbegroeide regenwoud konden worden gered. Ze werden een aantal dagen vergezeld door de hond. Lesly, de oudste, maakte daarom in het ziekenhuis een tekening voor ‘hun vriend’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het Colombiaanse leger zet nu Operatie Hoop voort in de hoop de hond terug te vinden. ,,Wilson is deel van onze familie. Hij nam deel aan verschillende operaties en heeft al meerdere levens beschermd en gered,” zegt de Colombiaanse generaal Pedro Sánchez. Er wordt onder meer voedsel achtergelaten in de jungle, in de hoop Wilson te lokken. ‘We laten nooit een gevallen metgezel achter op het slagveld’, schrijft het Colombiaanse leger op Twitter. En: ‘We rusten niet voor we hem vinden’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tijdens de zoektocht naar de kinderen in Guaviare moesten de reddingswerkers zich met kapmessen door de jungle banen. De vaardigheden van de speurhonden die werden ingezet, bespaarden tijd en moeite. Dat legt de hondenbegeleider van de Civil Defence, die meezocht, uit aan het Colombiaanse Caracol TV. ,,Ze konden in elk gat kruipen en controleerden zo plekken waar wij niet konden komen”, zegt Carlos Andrés Villegas. Wilson werd getraind in zijn speurwerk vanaf dat hij een pup van zes maanden oud was.

De dag voordat de kinderen werden gelokaliseerd, werd Wilson midden in de jungle gezien door vrijwilligers van de Civil Defence. ,,We zagen hem op ongeveer 30 meter afstand. Mijn collega probeerde met hem te spelen, probeerde hem te roepen en hem te motiveren zodat hij dichterbij zou komen om hem te pakken, maar hij was bang en ging terug de jungle in. We hebben hem niet meer gezien”, zegt Villegas. ,,Wilson keek ons aan alsof hij ons iets wilde vertellen.”

,,De hond was bij hen, ging weg en kwam terug (...) toen verdween hij”, zei Narciso Mucutuy, de grootvader van de kinderen, in een video die werd vrijgegeven door het ministerie van Defensie.

De beelden zijn vlak na de vondst van het viertal gemaakt:

Intussen moeten de broers en zussen nog zeker twee tot drie weken in het ziekenhuis blijven om aan te sterken. De twee oudste zussen hadden maandag koortspieken, vertelde ICBF-directeur Astrid Caceres aan de Colombiaanse zender W Radio. De 5-jarige wordt gemonitord vanwege een mogelijke voedselvergiftiging. De baby wordt speciaal in de gaten gehouden vanwege zijn leeftijd. ,,Ze kunnen weer slapen, dat heeft hen veel geholpen”, aldus Caceres. ,,Ze herstellen zoals verwacht.”

De Colombiaanse kinderbescherming gebruikt de komende weken om familieleden uitgebreid te spreken om te bepalen wie voor hen moet zorgen nu hun moeder bij de crash van 1 mei om het leven is gekomen. Want er is een voogdijstrijd uitgebroken tussen familieleden van de vier inheemse kinderen. Daarbij staan de grootouders van moeders kant lijnrecht tegenover de vader van de twee jongste kinderen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: