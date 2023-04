Meer dan dertig soldaten gedood bij aanval in oosten Burkina Faso

,,Het militaire detachement van Ougarou werd donderdagmorgen geconfronteerd met een grote en complexe aanval”, zo staat in de verklaring van het leger. Er kwamen 33 soldaten om het leven en er raakten ook twaalf militairen gewond. Volgens het Burkinese leger konden ook ,,minstens veertig terroristen” worden ,,geneutraliseerd”.

Het straatarme Burkina Faso bevindt zich sinds 2015 in een spiraal van jihadistisch geweld na een jihadistische opstand die is overgewaaid uit buurland Mali. In het land wordt al jaren strijd gevoerd tussen jihadisten en de regering. Het geweld heeft geleid tot een instabiel politiek klimaat: vorig jaar vonden er twee staatsgrepen plaats.