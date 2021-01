Meer dan 50 pro-democratieactivisten opgepakt in Hongkong

De voorgenomen verkiezingsdeelname door de Democratische Partij wordt door de autoriteiten gezien als ‘een daad van ondermijning van de nationale veiligheidswet’, aldus de Democratische Partij. De parlementsverkiezingen in Hongkong werden vorig jaar uitgesteld. Dat gebeurde volgens de regering in verband met de coronapandemie.

De Chinese regering voerde in juni een nieuwe nationale veiligheidswet in die betrekking heeft op de voormalige Britse kroonkolonie, die na overdracht aan China in 1997 nog vijftig jaar vrijheid zou genieten. Maar nu is er dus de nieuwe wet, die alles strafbaar maakt dat door China wordt gezien als separatistisch of ondermijnend van het Chinese gezag. Ook samenwerking met vreemde mogendheden en samenzwering kan een levenslange gevangenisstraf opleveren.