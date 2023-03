Meer dan 40 voertuigen betrokken bij horrorcrash in Hongarije, helft vliegt in brand

Minstens twee doden bij regen en overstro­min­gen in Californië, en meer overlast dreigt

Bij een zware storm in de Amerikaanse staat Californië zijn zeker twee mensen om het leven gekomen als gevolg van hevige regenval en overstromingen. In 34 van de 58 districten in de staat geldt momenteel de noodtoestand, melden de lokale autoriteiten.