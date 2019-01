Meer dan 200 miljoen tweets over #brexit

Video LIVE | Histori­sche nederlaag voor May: 432 stemmen tegen, 202 voor

20:43 Loodst de Britse premier Theresa May haar brexitakkoord vanavond door het Lagerhuis of stevent ze af op een historische nederlaag? Engeland maakt zich op voor een cruciale stemming over de deal die May vorig jaar met de EU sloot. Het ziet er slecht uit voor May: het akkoord sneuvelt vrijwel zeker. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.