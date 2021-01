‘Meer dan 20 doden bij luchtaanval tijdens bruiloft Mali’

video 'Schande voor ons land', Franse politie breekt op derde dag grote raveparty af

2 januari Frankrijk kijkt met afgrijzen naar een grote raveparty in twee loodsen in het Zuid-Bretonse plaatsje Lieuron. Enkele duizenden jongeren waren daar sinds oudjaarsdag aan het feesten. Vanochtend is het feest afgebroken. De politie heeft het terrein betreden om de laatste feestgangers weg te sturen.