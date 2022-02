Meer dan 100 doden na extreme regenval in Brazilië

Meer dan 400 brandweerlieden, politieagenten en hulpverleners zoeken sinds dinsdagavond naar overlevenden en slachtoffers, bijgestaan door tientallen speurhonden. Ook wanhopige inwoners van de stad graven met scheppen, harken en soms met blote handen in de modder op zoek naar hun verdwenen familieleden en vrienden.

Rond 5.00 uur Nederlandse tijd waren 104 lichamen geborgen, aldus de brandweer van de stad, die de hulpverlening coördineert. Burgemeester Rubens Bontempo vreest dat het aantal dodelijke slachtoffers nog fors kan oplopen. ,,Er woonden 10.000 gezinnen in het risicogebied, tientallen huizen zijn verwoest”, aldus de burgemeester.

Zwaarste regen sinds 1932

Extreem natuurgeweld veroorzaakte dinsdagmiddag meer dan 180 aardverschuivingen in en rond Petrópolis, de ‘Keizerlijke Stad’ genoemd omdat het in de negentiende eeuw een geliefd zomerverblijf was van de Braziliaanse keizers en elite. In drie uur tijd viel meer dan 230 millimeter regen, meer dan het gemiddelde voor de hele maand februari. Het gaat om de meest intense regenval in de stad sinds 1932. ,,En vermoedelijk ook in heel Brazilië, in elk geval sinds we er metingen naar doen”, aldus Marcelo Seluchi van het nationale centrum voor natuurrampen.

Op diverse plekken zorgde de regen voor aardverschuivingen van de mulle bodem. De berg Morro da Oficina werd het zwaarst getroffen, meer dan 80 huizen werden verwoest. Een vernietigende modderstroom sleurde bewoners, huisraad, meubels, auto’s, bussen en trucks mee.

,,Het lijkt wel een oorlogsgebied”, zei gouverneur Claudio Castro van de deelstaat Rio de Janeiro, die woensdag meteen zelf afreisde naar het getroffen gebied. ,,Er hangen auto’s in lichtmasten, overall is modder en water.” De deelstaat en ook de hoofdstad Rio de Janeiro hebben extra hulpverleners naar het gebied gestuurd. “Onze taak is nu om het leven in de stad weer op gang te brengen. We hebben teams en machines gemobiliseerd en zullen alles doen wat nodig is om de stad weer op te bouwen en de pijn van de families van de slachtoffers te verzachten.”

Mensen in de zwaarst getroffen gebieden worden geëvacueerd en opgevangen in scholen en sporthallen. Burgemeester Bontempo vreest dat zich nieuwe aardverschuivingen kunnen voordoen. ,,De bodem is instabiel, het is niet veilig dus de mensen moeten daar weg.”

900 doden in 2011

Petrópolis werd in 2011 op een soortgelijke manier getroffen door de zwaarste natuurramp in de Braziliaanse geschiedenis. Door aardverschuivingen tijdens hevige storm en regen kwamen toen meer dan 900 mensen om het leven. Tientallen vermisten zijn nooit gevonden. Braziliaanse media meldden woensdag dat sindsdien minder dan de helft van de ter beschikking gestelde financiële middelen om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen, niet is gebruikt.

Ook andere delen van Brazilië zijn recent getroffen door zware regenval. In de naburige staat Minas Gerais zijn de afgelopen weken zeker tien mensen omgekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Eind december had ook de staat Bahia, ten noordoosten van Minas Gerais, te maken met overstromingen na regenval. Tientallen mensen kwamen om en tienduizenden raakten dakloos na de ergste overstromingen in meer dan dertig jaar in het gebied.

