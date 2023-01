McCarthy ook in vierde stemming niet gekozen tot leider Huis, Biden: leden moeten orde op zaken stellen

De belangrijkste kandidaat Kevin McCarthy is ook in de vierde ronde niet gekozen tot voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Joe Biden roept de vertegenwoordigers in het Huis op ‘orde op zaken te stellen’, nu het lagerhuis er niet in slaagt een nieuwe voorzitter te kiezen, terwijl de stemming doorgaans als een formaliteit geldt.

De voorzitter is na de president en vicepresident de belangrijkste persoon in de Amerikaanse politiek. Dat het dinsdag niet is gelukt om iemand te benoemen, vindt Biden kwalijk. ,,Dit ziet er niet goed uit”, aldus de Democraat tegen verslaggevers in het Witte Huis. ,,Hoe denk je dat dit eruitziet voor de rest van de wereld?”

De Republikeinen hebben de meerderheid in het Huis overgenomen van de Democraten en bepalen daarom wie de Democratische voorzitter Nancy Pelosi opvolgt. De meeste Republikeinen willen hun fractieleider Kevin McCarthy als voorzitter, maar die wist dinsdag bij de eerste drie stemmingen niet genoeg te bemachtigen. En ook de vierde ronde, die vanavond Nederlandse tijd is gehouden, heeft geen winnaar opgeleverd. Hij heeft 218 stemmen nodig, maar zo'n twintig van de 222 Republikeinen in het Huis weigeren voor hem te kiezen. Zij gingen voor Byron Donalds, een conservatief uit Florida.

Dat komt omdat een groepje Republikeinen hem niet conservatief genoeg vindt. Oud-president Donald Trump heeft hen nu opgeroepen McCarthy te steunen. Trump schrijft op zijn eigen sociale platform The Truth Social dat het nu tijd is voor alle Republikeinen in het Huis om zich achter McCarthy te scharen. ‘Republikeinen, verander deze geweldige overwinning niet in een enorme en beschamende nederlaag.’

In de afgelopen honderd jaar werd de voorzitter van het Amerikaanse lagerhuis in één keer gekozen. Vandaag worden nieuwe pogingen gedaan een voorzitter te kiezen. Omdat die er nu nog niet is en niet duidelijk is wanneer die is gekozen, ligt het werk in het Huis voor onbekende tijd stil. Volgens Biden kan het uitblijven van een nieuwe voorzitter het vermogen van het Congres om te regeren in gevaar brengen.