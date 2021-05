Maya’s krijgen excuses van Mexico voor eeuwenlange uitbuiting en discriminatie

Zijn regering erkende ook het racisme en de verwaarlozing waarmee de etnische minderheid nog steeds wordt geconfronteerd. Hoewel de Maya-cultuur een belangrijke trekpleister is voor toeristen, profiteren de Maya’s daar zelf nauwelijks van. De meesten leven als kleinschalige boeren of fruittelers, of als bouw- of schoonmaakpersoneel in dure resorts.



Tijdens de ceremonie waren protesten te horen van bewoners die zich verzetten tegen de bouw van Lopez Obrador’s ‘Maya Train’-project om Caribische resorts te verbinden met oude archeologische vindplaatsen. ,,We hebben een prachtige geschiedenis, en worden vaak als voorbeeld gehouden. Veel mensen verdienen veel geld met onze naam, maar dat geld komt nooit in onze gemeenschappen terecht’’, zei de Maya-activist Alfaro Yam Canul.