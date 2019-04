May vraagt opnieuw uitstel brexit en start voorbereidingen Europese verkiezingen

De Britse premier Theresa May vraagt de Europese Unie om brexit-uitstel tot uiterlijk 30 juni. Ook treft Londen voorbereidingen om deel te nemen aan de Europese parlementsverkiezingen van dit jaar, zo staat in een brief die May stuurde aan EU-president Donald Tusk.

May stelt in de brief, met de aanhef ‘Dear Donald’, dat het Verenigd Koninkrijk nog altijd van plan is om de Europese Unie voor de verkiezingen van 23 mei te verlaten. ‘Maar we gaan door met het treffen van voorbereidingen om verkiezingen te houden als dit niet mogelijk blijkt.’ De Britse premier noemt deelname van de Britten aan de verkiezingen trouwens in niemands belang, niet van het Verenigd Koninkrijk en niet van Europa.

De Britse premier haalt in haar brief de gesprekken die ze heeft met oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour om de brexit-impasse te doorbreken. ,,Het is frustrerend dat we dit proces nog niet tot een succesvol en ordelijk einde hebben gebracht", schrijft May, die ziet dat de besluiteloosheid van de Britten het vertrouwen in de politiek schade toebrengt.

De 27 EU-landen moeten unaniem instemmen met het verzoek van May, met wie ze woensdag tijdens een top in Brussel weer een ontmoeting hebben.

Eerder werd al bekend dat Tusk van plan is om Groot-Brittannië een ‘flexibel uitstel’ van twaalf maanden voor de brexit aan te bieden. Dat meldde de BBC op basis van bronnen binnen de EU.