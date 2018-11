May verdedigt akkoord: Dit is het beste voor de Britten

VIDEODe Britse premier Theresa May heeft vanavond in een persconferentie gemeld dat zij door gaat met het huidige brexit-akkoord dat er nu ligt. ,,Het is een grote verantwoordelijkheid. Het is moeilijk, het is ongemakkelijk. Maar we krijgen de brexit alleen voor elkaar als we er nu achter gaan staan.”

In de grote zaal in de ambstwoning op Downing Street 10 vertelde de premier dat zij vecht voor een nationaal belang. ,,Een goede toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen is het allerbelangrijkste. De brexit raakt ons allemaal. Onze integriteit, onze veiligheid, alles heeft er mee te maken.”

Volgens May heeft deze deal alles wat de Britse stemmers hebben gevraagd van de brexit. ,,Deze brexit levert wat de Britse mensen hebben gevraagd. Het is een deal van nationaal belang.”

,,Ik wil beschermen wat belangrijk voor ons is. Met deze brexit wordt dat beschermd. De belangrijkste handelsverdragen, en de honderden banen die op de tocht staan. Die zijn veilig met deze deal. Dat geldt ook voor de grens met Noord Ierland. Er komt geen harde grens tussen Ierland en Noord -Ierland. Dat is belangrijk.”

Voorafgaand aan de persconferentie, die volgde op een turbulente dag, was er sprake van een vergevorderde motie van wantrouwen richting May. Jacob Rees-Mogg, de leider van het hardline-brexitkamp in de Conservatieve partij diende de eerste brief in waarin hij het vertrouwen in de premier opzegde. Wil er daadwerkelijk een motie van wantrouwen tegen haar komen, dan zijn er 48 brieven nodig van conservatieve parlementariërs. Hoeveel brieven er zijn ingediend, wordt waarschijnlijk morgen bekend.

May liet weten te begrijpen dat er mensen moeite hebben met haar positie. Ze betreurt het dat er ministers vandaag hun vertrek hebben aangekondigd. ,,Maar het belangrijkste is dat ik mijn baan blijf doen. En dat is een goede Brexit voor heel Groot Brittannie. Ik neem niemand wat kwalijk. Ieder heeft zijn eigen beslissingen genomen. Ik geloof dat deze koers de juiste is. Voor ons land, voor onze mensen.”

Michael Gove, de minister van Milieu en een van de leiders van de brexit-campagne, heeft het aanbod gekregen om de opgestapte brexit-minister Raab op te volgen. Of hij daadwerkelijk de nieuwe brexit-minister wordt, is niet bekend gemaakt. Gove had als eis dat hij terug wilde naar Brussel om opnieuw te onderhandelen. ,,Hij doet het goed op zijn huidige positie. Maar ik heb nog niemand aangewezen als opvolger.”

Volledig scherm Theresa May. © EPA