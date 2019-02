May stelt stemming over brexitdeal wéér uit

De Britse premier is op een topconferentie van de Europese Unie en de Arabische Liga in Sharm al-Sheikh. Ze overlegt in de marge van de top met EU-president Donald Tusk. Eerder in het weekend heeft May beklemtoond dat haar pogingen om een acceptabele brexitdeal voor elkaar te krijgen in een slotfase verkeren. Ze waarschuwde partijgenoten dat de brexit niet in het zicht van de haven mag stranden.

Opgestapt

Drie Conservatieve parlementariërs zijn pas uit de partij gestapt en in het weekend hebben drie ministers in de The Daily Mail gezegd dat ze hoe dan ook ,,een rampzalige'' no-dealbrexit willen verhinderen. De drie, Greg Clark, David Gauke en Amber Rudd, eisen dat May de brexit uitstelt, als er niet snel een doorbraak komt over de brexitdeal.



Haar eerste deal met de EU is weggestemd door het Lagerhuis. May houdt sindsdien vol dat ze met wat wijzigingen in de tekst over wat er met Brits Ierland (Noord-Ierland) na de brexit moet gebeuren, alsnog een meerderheid in het Lagerhuis over de streep trekt. Het probleem is echter dat de EU de oorspronkelijke overeenkomst niet wil veranderen. Minister Michael Gove zei zondag echter dat May ,,vooruitgang boekt bij het veranderen van de deal''.