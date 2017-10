May overleeft kritiek na partijcongres en blijft aan

De Britse premier Theresa May blijft aan als leider van de Conservatieve Partij. Dat meldde staatssecretaris Damian Green na afloop van een rumoerig verlopen partijcongres in Manchester.

,,Ze is even vastberaden als altijd om door te gaan in haar functie. Ze ziet het als haar plicht om dat te doen en zal hard werken om van deze regering een succesvolle te maken," aldus Green in een interview met de BBC.

De woorden van Green volgen op de chaotisch verlopen speech van May op de jaarlijkse conferentie van de Conservatieve partij, waarin ze werd onderbroken door een komiek met een ontslagbrief. Ook werd zij tijdens de rede overvallen door hoestbuien. De toespraak had haar leiderschap juist moeten onderstrepen, maar had niet het gewenste effect. May had juist gehoopt met haar speech haar leiderschap te onderstrepen.