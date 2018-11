May op brexittop na vergadering EU-leiders

Deense ex-bendelei­der doodgescho­ten na lancering boek over crimineel verleden

10:07 Nedim Yasar, de voormalige leider van een criminele bende in Denemarken, is op 31-jarige leeftijd doodgeschoten in Kopenhagen. Yasar werkte mee aan een boek over zijn criminele verleden, dat vandaag uitkomt. Hij kwam net van zijn eigen lanceringsfeest toen hij werd neergeschoten.